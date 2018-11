Kujtesa me Super Ofertë edhe në 6 Qytete tjera!

Kujtesa po vazhdon me ofertën tashmë shumë të kërkuar me çmim jashtëzakonisht të volitshëm, ideale dhe e dedikuar për çdo shtëpi. Pas suksesit në Qytetin e Prizrenit dhe Pejës, Kujtesa do vazhdoj të ofrojë të njëjtat shërbime me çmim të njëjtë edhe në Prishtinë, Fushë Kosovë, Kastriot, Gjakovë, Mitrovicë dhe Vushtrri.

Me një super çmim për vetëm 11.99€, tani këto qytete do kenë qasje në internetin më të shpejtë ndonjëherë që është ofruar në Kosovë, deri në 250 Mpbs së bashku me ‘wireless modem’ i cili e përballon këtë shpejtësi.

E, surprizat nuk mbarojnë këtu!

Përveç kësaj, oferta përmban 2 reserverë me mbi 180 kanale argëtuese për dy televizorë. Kësaj pakete nuk i mungojnë edhe ligat e Sportit Ndërkombëtar, liga të cilat transmetohen ekskluzivisht në ‘high definition’ vetëm në paltformën e Kujtesa, e të cilat janë: Champions League, Europa League, Super Liga Turke, Bundesliga Gjermane, Kupa e Spanjës ‘Copa del Rey’, NBA dhe Euroliga e Basketbollit.

Prisni se ka edhe më shumë. Edhe këtë herë, për familjen tuaj, ofertës i bashkohen edhe 4 numra të Z-mobile, secili me nga 5€ mbushje.

Për të përfituar nga këto shërbime unike Premium të Kujtesës, ju duhet të vizitoni dyqanet tona.

Kjo ofertë vlen gjatë muajit Nëntor, për Qytetin e Prishtinës, Fushë Kosovës, Kastriotit, Gjakovës, Mitrovicës dhe Vushtrrisë.

Shumë shpejtë, Kujtesa do të jetë me oferta të dedikuara për secilin qytet dhe shtëpitë tuaja.

Përjeto SHPEJTËSINË edhe ti!

*Artikulli i sponsorizuar nga Kujtesa