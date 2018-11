Nis shqiptimi i gjobave të para për ata që hedhin mbeturina ku s’duhet

Javën që shkoi ka hyrë në fuqi Udhëzimi Administrativ i cili parasheh ndëshkime me gjoba mandatore për personat fizikë dhe juridikë të cilët hedhin mbeturina jashtë vendeve të caktuara.

Zyrtarë të Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor i thanë televizionit publik se inspektorët dhe Policia e Kosovës tashmë janë duke e kryer punën e tyre, dhe vlera e gjobave është prej 20 deri në 100 Euro.

Qytetarët e Kosovës që hedhin mbeturina vend e pavend tash e tutje do të ndëshkohen me gjoba mandatore. Afati i pagesës së këtyre gjobave, sipas udhëzimit administrativ, do të jetë 15 ditë nga dita e shqiptimit të dënimit.

personi e paguan gjobën brenda afatit të caktuar, do të paguajë vetëm gjysmën e gjobës, ka thënë këshilltari politik në Ministrinë e Ambientit, Valon Maliqi.

“Udhëzimi Administrativ tashmë ka hyrë në fuqi, dhe inspektorët dhe Policia e Kosovës janë duke e kryer punën e vet. Personat që do të gjobiten kanë afat 15 ditë të paguajnë me 50% me lirë, e nëse nuk e paguajnë gjobën, do t’u bllokohen llogaritë bankare përmes përmbaruesve privatë”, ka thënë ai.

Maliqi tha se çdo muaj do të kenë raporte mujore nga Policia e Kosovës dhe inspektorët komunalë për të parë se si po implemetohet ky udhëzim.

“Së shpejti do t’i kemi raportet prej Policisë dhe Inspektoratit për të parë se si është gjendja në terren për sa i përket gjobave mandatore, deri me tani sa gjoba janë shqiptuar në territorin e Republikës së Kosovës”, tha ai.

Ky Udhëzim Administrativ mbështetet në ligjin për mbeturina dhe ka për qëllim parandalimin e hedhjes së mbeturinave jashtë vendeve të caktuara për hedhjen e tyre, eliminimin dhe reduktimin e ndotjes, mbrojtjen e mjedisit dhe shëndetit të njeriut, mbrojtjen e sipërfaqeve publike dhe private nga ndotja.