Në Kosovë sot do të mbaj mot me diell dhe vranësira, të cilat do t’i takojnë shtresave te mesme dhe te larta te troposferës. Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 5-6 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 16-17gradë Celsius. Do të fryjë erë kryesisht nga juglindja me shpejtësi 1-5 m/s.

min 0C max 0C

Prishtinë 6 17

Pejë 6 17

Prizren 6 17

Podujevë 5 16

Ferizaj 5 16

Gjilan 6 17

Gjakovë 6 17

Mitrovicë 5 16