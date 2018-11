Jep dorëheqje kryetari i PSHDK-së, akuzon Veselin si partner të papërgjegjshëm e jo serioz

Me akuza si partner i papërgjegjshëm e jo serioz për Kadri Veselin, e me arsyen për dështim në zgjedhjet e fundit, ka dhënë dorëheqje kryetari i Partisë Shqiptare Demokristiane të Kosovës, Ukë Berisha.

Në një njoftim për media, kjo parti ka bërë me dije vendimin e tashmë ish-kreut të saj.

“Kryetari i PShDK-së, Dr. Ukë Berisha sot ka dhënë dorëheqje nga i pari i kësaj partie, ai dorëheqjen e arsyeton me mos realizimin dhe dështimin e zgjedhjeve te fundit, ku për këtë ka akuzuar PDK-në dhe kryetarin Veseli si një partner të papërgjegjshëm dhe jo serioz”, thuhet në njoftimin e PSDHK-së.

“PSHDK ka nevojë për kuadro të ri, tani do të fillojmë mbajtjen e kuvendeve në të gjitha degët dhe do të nxjerrim një ekip të mirë që të sjellë PSHDK-në aty ku e meriton të jetë. Unë do të mbetem gjithmonë një demokristian duke ndihmuar dhe përkrahur, por nuk do të mbajë më postin e të parit në parti”, citohet të ketë thënë Berisha, përcjell Koha.net.

Sipas njoftimit, PSHDK, do të udhëhiqet nga zëvendëskryetari Zef Morina deri në mbajtjen e Kuvendit të përgjithshëm, ku do të zgjidhet kryetari i ri i PSHDK-së.