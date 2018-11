Apostolova i bën thirrje të mos lejohet importimi i veturave më të vjetra se 10 vjet

Deputetët e Komisionit për Zhvillim Ekonomik kërkuan lejimin e importit të veturave më të vjetra se dhjetë vjet.

Për këtë shefja e Zyrës së BE-së në Prishtinë, Natalyia Apostolova i është drejtuar me një thirrje Kuvendit të Kosovës që ky propozim të mos votohet.

Ajo ka kujtuar se kjo bie ndesh me rregullat të BE-së.

“I bëj thirrje Parlamentit që të mos votojë propozimin për lejimin e importit të veturave të vjetra deri 15 vjet. Ky propozim është në kundërshtim me direktivat e BE-së për emetimin e dioksidit të karbonit nga automjetet. Do të ketë ndikim serioz në shëndetin publik. Raporti i fundit i Agjencisë Evropiane të Mjedisit e rendit Kosovën ndër vendet me ajrin me të ndotur në Evropë. Inkurajoj Kuvendin që të mos ndryshojë kufizimin për importimin e veturave më të vjetra se 10 vjet”, ka shkruar Apostolova, përcjell KP.

Kufizimi i importit të veturave më të vjetra se dhjetë vjet hyri në fuqi më 1 janar 2018.