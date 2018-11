Kurz të martën në Kosovë, do të bisedojë edhe për dialogun dhe ushtrinë

Kancelari i Austrisë Sebastian Kurz javën tjetër do të qëndrojë për një vizitë në Kosovë.

Të martën ai do të takohet me Presidentin Hashim Thaçi dhe kryeministrin Ramush Haradinaj, ndërsa përkrah temave bilaterale, do të bisedojë edhe për çështjen e dialogut me Serbinë dhe perspektivën evropiane të Kosovës, shkruan agjencia austriake APA.

Kryeministri austriak Sebastian Kurz vizitën e tij në Ballkan do ta fillojë të hënën në Beograd ku gjatë ditës do të zhvillojë takime me Presidentin e Serbisë Aleklsandar Vuçiq dhe kryeministren Ana Bërnabiq. Në Prishtinë, ndërkaq, kryeministri austriak do të arrijë të hënën në mbrëmje.

Gjatë qëndrimin në Kosovë, Kurz do të takojë edhe ushtarët austriakë të KFOR-it. Aktualisht në Kosovë janë të stacionuar 417 trupa austriake në kuadër të KFOR-it, transmeton televizioni publik.

Ndër temat që Kurz do të bisedojë me Presidentin Thaçi dhe kryeministrin Haradinaj është edhe çështja e themelimit të Ushtrisë së Kosovës.

Në komunikatën e kabinetit qeveritar të kryeministrit austriak, thuhet se Kurz gjatë vizitës në Beograd dhe Prishtinë do t’i japë mbështetje procesit të afrimit të vendeve të Ballkanit me BE-në dhe të inkurajojë perspektivën euroatlantike të këtyre vendeve. Ai do të inkurajojë, ndërkaq edhe vazhdimin e mëtejshëm të dialogut midis Kosovës dhe Serbisë.

“Arritja e një marrëveshje përmes dialogut mes Serbisë dhe Kosovës, është kusht për anëtarësimin e plotë të dy vendeve në BE”, thuhet në njoftimin e Qeverisë austriake.

“Bashkimi Evropian do të jetë i plotë vetëm pasi të jenë anëtarësuar edhe vendet e Ballkanit Perëndimor” citohet të ketë theksuar Kurz për agjencinë austriake APA.