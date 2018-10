Ischinger: Thaçi e Bërnabiqi kritikuan qëndrimin gjerman për çështjen e ndryshimit të kufijve

Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, po qëndron në Minsk të Bjellorusisë ku po merr pjesë në Takimin e Grupit Kryesor të Konferencës së Sigurisë të Munihut.

Gjatë ditës u raportua se është zhvilluar një takim mes presidentit Thaçi, dhe kryeministres serbe, Ana Bërnabiq.

Kryesuesi i Konferencës së Sigurisë së Munihut, Wolfgang Ischinger, ka komentuar këtë takim, duke thënë se në të është kritikuar qasja e Gjermanisë ndaj idesë së ndryshimit të kufijve, ide e cila është përmendur kohës së fundit si mundësi për zgjidhjen e çështjes mes dy vendeve, raporton Koha.net.

“Diskutime serioze dhe të rënda për Kosovën dhe Serbinë: Qeveria e Gjermanisë është kritikuar si nga Thaçi ashtu edhe nga Bërnabiqi, si shumë negative”, ka shkruar Ischingeri në Twitter, i cili ka shpërndarë edhe postimin e Bërnabiqit në Twitter, e cila, ndër të tjera, thotë: “Mbesim të përkushtuar në dialog dhe në gjetjen e një zgjidhjeje kompromisi dhe të qëndrueshme afatgjate për Kosovën dhe Metohinë”.

Serious and intense discussion on Kosovo/Serbia: German govt Position criticized by both Thaci and Brnabic as too negative ! @MunSecConf https://t.co/sb34Rvab6T