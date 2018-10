Sivjet gërmohet në 10 lokacione të dyshuara për varreza të shqiptarëve të vrarë gjatë luftës

Deri në fund të këtij viti pritet të gërmohet në 10 lokacione të dyshuara për varreza me trupa të shqiptarëve të vrarë gjatë luftës. Kështu ka bërë të ditur në një konferencë për media, këshilltari i kryeministrit dhe mbajtësi i dosjes së të zhdukurve, Jahja Lluka.

Ai pas takimit që e ka mbajtur komisioni qeveritar për të zhdukurit ka thënë se të gjitha gërmimet janë individuale dhe nuk ka më varreza masive siç ka pasur vite më parë, raporton Koha Ditore.

“Të gjitha gërmimet tashmë janë individuale kështu që është pak vështirë sepse kanë kaluar 20 vjet. Me 5 nëntor do të jemi në Hagë ku të gjitha komisionit do të nënshkruajnë një plan operacional i cili do të jetë një ndihmesë shumë e madhe për të ndriçuar fatin e të zhdukurve”, ka theksuar ai.

Lluka ka thënë se nuk janë të kënaqur me punën e dy delegacioneve për të zhdukurit atij të Kosovës dhe Serbisë sepse deri më tash nuk kanë prodhuar rezultate.

“Besoj se Kuvendi do të votojë një rezolutë të përbashkët të dialogut ku do të jetë edhe çështja e të zhdukurve dhe do të përfaqësohet Kosova ashtu si e meriton”, është shprehur ai. Ndërkaq, kryetari i Komisionit qeveritar për persona të zhdukur, Prenk Gjetaj ka njoftuar për takimin fundit të delegacionit të Kosovës në Serbi.

“Në takimin e fundit të grupit punues në Beograd është arritur një marrëveshje me delegacionin e Beogradit rreth pranim-dorëzimit të mbetjeve mortore të identifikuara. Bëhet fjalë për procedurat e pranim dorëzimit sepse siç e dini ka ekzistuar një marrëveshje paraprake mes UNMIK dhe Serbisë dhe këtë e ka trashëguar më vonë EULEX-i kurse tash këtë procesi e udhëheqim ne”, ka theksuar Gjetaj. /E.Kutleshi.