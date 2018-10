Vuçiq mohon se Lavrov e Bolton janë marrë vesh për Kosovën

Beograd, 31 tetor – Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq, ka demantuar sot shkrimet në media sipas të cilave ministri i Jashtëm rus, Sergej Lavrov, dhe këshilltari i presidentit amerikan, John Bolton janë marrë vesh për zgjidhjen e çështjes së Kosovës, transmeton Koha.net.

“Unë kam marrë mesazh nga Lavrovi, është absolutisht e pasaktë. Ata për herë të parë kanë biseduar për Kosovën, por s’ka kurrfarë marrëveshje, Serbia duhet të merret vesh”, është shprehur Vuçiq.

Vuçiq citohet të ketë thënë se Beogradi e Prishtina janë larg zgjidhjes me kompromis, transmeton Koha.net.

I pyetur se gjoja me rastin e festimit të Ditës së Paqes në Luftën e Parë Botërore do të ndodhë zgjidhja për Kosovën, Vuçiq është përgjigjur se kjo “është iluzore të pritet”, meqë një gjë e tillë është e pamundur të ndodhë.

Ai po ashtu ka thënë se atje do të bisedojë me zyrtarë europianë dhe se “po deshën ata” do të takohet me presidentin e Kosovës, Hashim Thaçin.