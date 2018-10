10 ditët e befasisë nga Klinika Amerikane “Dr. Behar Kusari”!

Konsulta + Kontrolla Gjinekologjike + Analizat e para, gjitha falas për 100 pacientët që fillojnë trajtimin e Infertilitetit nga Klinika Amerikane “Dr. Behar Kusari”.

Klinika Amerikane “Dr. Behar Kusari” vazhdon të dëshmoj përgjegjësinë sociale dhe mirëqenjen ndaj pacientëve të saj. Për hirë të besimit të pacientëve dhe përqindjen e suksesit në trajtimin e infertilitetit , Klinika Amerikane ka vendosur që nga data 29.10.2018-09.11.2018 të ofroj konsulta falas + kontrollën gjinekologjike si dhe analizat e para, të gjitha në vlerë prej 100 euro për 100 pacientët e parë që fillojnë trajtimin e infertilitetit dhe që paraprakisht pas kontrollës do të përcaktohen nga ekspertën në bazë të gjendjes së pacientit nëse do procedohet apo jo me trajtimin në vijim.

Shumë qifte të cilat kanë probleme me shtatzëni, ne si Institucion jemi të specializuar për të ndihmuar në trajtimin e këtyre rasteve, prandaj duke marrë parasysh që kontrollat dhe analizat janë një nga pjesët kryesore të identifikimit dhe trajtimit të infertilitetit, kemi vendosur që qifteve të cilat kanë probleme me shtatzëni, të konsultohen pa pagesë, të kryejnë kontrollën gjinekologjise si dhe të ju mundësojmë analizat e para falas, që të jemi sa më afër me pacientët, tha për gazeten Drejtori i Klinikës Amerikane.

Rikujtojmë që Klinika Amerikane “Dr. Behar Kusari” vazhdon të jetë e përkushtuar në përgjegjësinë sociale dhe të ofroj mundësi të ndryshme në ndihmën ndaj pacientëve, duke ju siguruar njëkohësisht siguri në trajtim me staf mjekësor profesional, teknologji të fundit si dhe ambiente të ngrohta dhe me standarde botërore.

Për informata më të hollësishme rreth ofertës, apo për të caktuar konsulta falas mund të kontaktoni në +383 (0) 44 126 188 ose +383 (0) 38 606 116 ose të dërgoni email në info@american-art.net apo nëpërmjet rrejteve sociale në facebook apo Instagram.

*Artikulli i sponsorizuar nga Klinika Amerikane “Dr. Behar Kusari”