As Prishtina dhe as BE-ja s’e kanë marrë ende draft-statutin e Asociacionit

Qeveria e Kosovës nuk ka informata të konfirmuara nga ekipi menaxhues për hartimin e statutit të Asociacionit të komunave me shumicë serbe, nëse ky ekip i ka dorëzuar Bashkimit Evropian draft-statutin për Asociacionin apo vetëm procesverbalet e takimeve.

Në Qeverinë e Kosovës thonë se është e paqartë sesi grupi punues i përbërë nga katër zyrtarë serbë, ende nuk e ka dorëzuar në Bruksel draftin për Asociacionin.

“Ata kurrë nuk kanë dorëzuar draft”, thotë Avni Arifi, shef i Ekipit teknik të Kosovës në dialogun me Serbinë.

“Ata kanë dorëzuar vetëm procesverbalet e takimeve që i kanë bërë me palët e interesit. Fillimisht është menduar se e kanë dorëzuar në Bruksel dhe proceduara e hartuar nënkupton që ata së pari duhet ta dërgojnë në Bruksel atë, por në bazë të informacioneve që kam nga Brukseli, as atje nuk është dorëzuar drafti", tha Avni Arifi.

Data 4 gusht ka qenë afati i fundit kur ekipi menaxhues i formuar për këtë çështje, është dashur ta dërgojë në Bruksel draftin e parë të statutit të Asociacionit.

Qeveria e Kosovës ka thënë me herët se pret që draft-statuti për themelimin e Asociacionit të komunave me shumicë serbe, të jetë i bazuar në Kushtetutën e Kosovës.

Zyrtarët në Ministrinë e Administrimit të Pushteti Lokal thanë për Radion Evropa e Lirë, se që nga ajo kohë nuk janë dorëzuar në Qeveri procesverbalet dhe nuk ka pasur asnjë lëvizje tjetër sa i takon statutit të Asociacionit të komunave me shumicë serbe.

Edhe në Bruksel, zyrtarët në Bashkimin Evropian që udhëheqin me dialogun teknik ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, ndonëse kishin caktuar datën 4 gusht si afatin e fundit për dorëzimin e draft-statutit, asnjëherë nuk e kanë pohuar apo mohuar se e kanë pranuar këtë propozim-dokument.

Nga ana tjetër, ish-zëvendësministri i Administrimit të Pushtetit Lokal, Bajram Gecaj, nga Lidhja Demokratike e Kosovës, tha për Radion Evropa e Lirë, se dyshon që Qeveria e Kosovës qëllimisht nuk është e duke kërkuar nga grupi punues që të shtyjë përpara proceset për Asociacionin.

“Mua me vjen keq që Qeveria ka një qasje të keqe lidhur me Asociacionin, sepse është e mundur që kjo çështje pastaj të na vijë në kuadër të një marrëveshjeje të mundshme përfundimtare. Pra, ju keni dëgjuar që flitet për opsioni e korrigjimit të kufirit, e unë po i them prekjen e kufijve ose Asociacioni plus. Çka ne besojmë, çka LDK-ja beson, është se nuk duhet të jetë as njëra e as tjetra”, tha Gecaj.

Ai tha se statusi i Asociacioni duhet të bëhet sipas Marrëveshje së Brukselit, duke punuar me grupin menaxhues për draftimin e statutit, në të cilin, siç thotë Gecaj, duhet patjetër të punojë edhe Ministria e Administrimit të Pushteti Lokal, OSBE-ja dhe BE-ja.

Gecaj konsideron se të gjithë këta mekanizma duhet të nxjerrin një draft fillestar për t'u diskutuar më pas në Bruksel.

"Statuti duhet të përpilohet në bazë të Marrëveshjes se vitit 2013, të asaj të vitit 2015 dhe vendimit të Gjykatës Kushtetues. Këto janë tri dokumentet kryesore kornizë për përpilimin e këtij statuti. Për të ndodhur kjo, Qeveria duhet ta marrë këtë punë më seriozisht dhe duhet të ulet dhe të punojë bashkë me grupin menaxhues. Në kohën kur ne kemi qenë në Qeveri, kishim një ministër serb në Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal dhe kryeministri Isa Mustafa më kishte autorizuar mua që të punoj me grupin menaxhues", tha Gecaj.

Ekipi menaxhues për hartimin e statutit të Asociacionit të komunave me shumicë serbe tashmë ka dorëzuar në Qeverinë e Kosovës vetëm procesverbalet.

Përmes këtyre procesverbaleve, ky ekip e ka pasur për detyrë ta njoftojë Qeverinë për procesin e hartimit të statutit.

Në bazë të këtyre procesverbaleve, që përfshijnë muajt qershor dhe korrik, përfaqësuesit serbë në Kosovë kanë kërkuar që në statut të Asociacionit të përfshihen edhe kompetencat në privatizim, në ekonomi, ruajte të sistemit arsimor me Serbinë si dhe kompetenca tjera.

Në procesverbale të përkthyera në gjuhën shqipe, Asociacioni përshkruhet si Bashkësia e Komunave Serbe (BKS).

Sipas transkriptit, ekipi menaxhues që përbëhet nga katër zyrtarë serbë -Vinka Radosavljeviq, Dejan Radojkoviq, Igor Kalamar dhe Svetislav Durleviq - në të gjitha takimet Kosovës i referohet si “Kosova dhe Metohia”.

Themelimi i Asociacionit apo Bashkësisë së komunave me shumicë serbe është produkt i marrëveshjeve të Brukselit, të arritura në kuadër të dialogut ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit me lehtësimin e Bashkimit Evropian.

Qeveria në Prishtinë e sheh këtë organ si një Asociacion me kompetenca joekzekutive. Përderisa Beogradi dhe përfaqësuesit e serbëve në Kosovë, pretendojnë se Asociacioni, apo siç e quajnë, Bashkësia e komunave serbe, të ketë edhe kompetenca ekzekutive.