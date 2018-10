Ka nisur puna për themelimin e “Policisë së gjelbër”

“Nuk mund të kërkohet liberalizimi i vizave nëse vazhdojmë ta ndotim mjedisin”, ka thënë Kryeministri Ramush Haradinaj, gjatë aksionit “Ta pastrojmë Kosovën”, i cili u organizua në Komunën e Gjakovës.

Ai ka thënë se të gjithë qytetarët që ndotin mjedisin do të ndëshkohen, raporton KTV.

Haradinaj ka bërë të ditur se tashmë kanë filluar punët për themelimin e Policisë së Gjelbër.

Koordinatori i organizatës “Let’s do it Kosova”, ka thënë se, deri tash, janë larguar 322 deponi ilegale në tërë vendin, ndërsa aksionet do të vazhdojnë me intensitet të njëjtë.

Komuna e Gjakovës u përmend nga Kryeministri si shembull për mbrojtjen e mjedisit.

Ardian Gjini, kryetar i kësaj komune, shpreson që këto aksione do ta ngrisin edhe më shumë ndërgjegjësimin e banorëve për mjedisin.

Gjatë aksionit, vullnetarët e organizatës “Let’s do it Kosova”, e kanë pastruar një ndër deponitë më të mëdha në Gjakovë.

Që nga fillimi i fushatës “Ta pastrojmë Kosovën”, mbi 150 mijë vullnetarë kanë bërë të mundur largimin e disa deponive më të mëdha në Kosovë.