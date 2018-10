McAllister thotë se Kosova ka përmbushur kushtet për liberalizim

Grupi punues Panevropian i Partive Popullore Evropiane (EPP) në Parlamentit Evropian, organizoi konferencë ku u hap diskutimi me temën Procesi integrues për shtetet e Evropës juglindore, panelistë ishin ministrja e Integrimit Evropian, Dhurata Hoxha dhe David McAllister, kryetar i Komisionit AFET të Parlamentit Evropian, si dhe eurodeputeti austriak, Lucas Mandle.

Ministrja Hoxha, theksoi rëndësinë e procesit integrues për vendet e Evropës juglindore duke vënë në fokus, të arriturat dhe sfidat e procesit integrues, rasti i Kosovës.

Procesi integrues, theksoi ajo, është prioritet nacional dhe çështje e konsensusit të gjerë institucional e politik, me përkushtim të fuqishëm në realizimin e Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit, Reformat e Agjendës Evropiane si dhe reformat tjera, të parapara me strategjitë e përbashkëta.

“Në këtë fazë, ne jemi duke zhvilluar takime me vendet e veçanta të Bashkimit Evropian, duke diskutuar çështjet e lidhura me liberalizimin e vizave”, theksoi Ministrja Hoxha, duke shtuar në veçanti me vendet që kanë qasje hezituese ndaj këtij procesi duke dhënë argumente rreth përmbushjes së kritereve të parapara me udhërrëfyes.

Migrimi, ka shtuar ajo, si çështje elektorale e ngritur në disa vende të BE-së, nuk ka të bëj me qytetarët e Kosovës.

“Dihet se Kosova nuk gjendet as në 30 vendet me numër të emigrantëve, andaj, kjo çështje do parë si çështje elektorale e vendeve të BE-së, në procese e fushata zgjedhore”, tha tutje Hoxha.

Presim, theksoi Ministrja Hoxha që vendimmarrja për liberalizim të ndodh gjatë presidencës austriake të kryesimit të BE-së, të njihen të arriturat e Kosovës, si dhe ndikimet në proceset e gjithmbarshme në rajon, aq më parë kur Kosova është vendi i vetëm pa lëvizje të lirë në vendet e Shengenit.

“Ne, kemi përmbushur të gjitha kushtet e parapara me udhërrëfyesin e vizave, kemi filluar me fushatën njoftuese për qytetarët rreth këtij procesi, të bindur fuqishëm se rruga integruese është rruga jonë e vetme. Pa alternativë. Vendimmarrja pozitive në këtë proces do të jetë lajm i pritur nga të gjithë ne”, tha ajo.

Ndërsa David McAllister, theksoi se Procesi integrues për shtetet e Evropës juglindore, është sfidë të cilën duhet ta fitojnë këto vende, me përkrahjen e Bashkimit Evropian. Të arriturat e kësaj pjese të Evropës, sot reflektojnë në institucionet e BE-së, duke qenë rajon i paqes, fuqizimit të sundimit të ligjit, demokracisë dhe vlerave tjera të Bashkimit Evropian.

Ai ftoi deputetët e Partive Popullore por edhe deputetët tjerë, të vihen krah interesave të këtij rajoni në procesin integrues, duke kontribuar kështu, jo vetëm në zgjerimin e BE-së në këtë pjesë të Ballkanit, por edhe duke hapur dyert për përqafimin e vlerave të BE-së nga qytetarët e këtyre vendeve, duke u bërë zonë e mirëkuptimit, paqes dhe fqinjësisë së mirë.

Po ashtu, McAllister vlerësoi se Kosova ka përmbushur të gjitha kushtet për liberalizim, dhe pret që vendet e BE-së, të njohin këtë arritje dhe të japin dritën e gjelbër për lëvizjen e lirë për qytetarët e Kosovës.