Kryeministri i vendit, Edi Rama këtë fundjavë do të mbledhë qeverinë në Kukës. Nga burimet mësohet se kryeministri dhe ministrat do të kenë takime me qytetarët, inspektime në doganë, spitale dhe institucione të tjerë, ndërsa do të ketë një aktivitet edhe për anëtarësimet e reja dhe bashkëqeverisjen, shkruan Report TV.

Në përfundim të mbledhjes kryeministri Rama pritet që të zbardhë edhe vendimet e marra në qarkun e Kukësit.