Ulen temperaturat në Shqipëri

Kthjellime dhe vranësira të herëpashershme do të karakterizojnë sot motin në të gjithë Shqipërinë, përjashtuar zonat veriore, ku vranësirat do të jenë më të dendura duke rrezikuar shira të izoluar në ekstremin verior.

Për sa i përket pasdites, do të vijojë në të njëjtat kushte atmosferike ku kthjellimet dhe vranësirat e shpeshta mbeten dominante.

Sipas MeteoAlb, temperaturat e ajrit do të ulen lehtë në vlerat e mëngjesit duke shënuar minimumin 3°C por mesdita do të ngjisë maksimumin në Sarandë 23 °C. Era do fryjë mesatare me shpejtësi mbi 30 km/h nga drejtimi Perëndimor dhe Veriperëndimore duke krijuar në det dallgëzim deri 2 ballë.