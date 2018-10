Këshilli Prokurorial dhe ai Gjyqësor kërkojnë trajtim të barabartë në paga me Qeverinë dhe Kuvendin

Komisioni për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe Mbikëqyrjen e Agjencisë Kundër Korrupsionit ka shqyrtuar kërkesat e Këshillit Gjyqësor të Kosovës dhe Këshillit Prokurorial të Kosovës lidhur me Projektligjin për Pagat dhe Zyrtarët Publikë dhe i ka proceduar në Komision për Administratë publike.

Deputetët Shkumbin Demaliaj dhe Sami Kurteshi do të jenë të pranishëm gjatë shqyrtimit të kërkesave.

Nehat Idrizi, kryetar i Këshillit Gjyqësor, ka thënë se nuk po shohin trajtim të barabartë të tri pushteteve në vend.

“Me formë të shkruar i jemi drejtuar qeverisë dhe kemi shprehur shqetësimin tonë për ligjin për paga. Nuk ka trajtim të barabartë të tri pushteteve atij legjislativ, ekzekutiv dhe gjyqësor. Nëse zbritën le të zbritën të gjithë mirëpo le të jenë të barabarta. Aktualisht neni 4 i Kushtetutës e parasheh një mundësi të tillë”, ka thënë ai.

Sipas Bahri Hyseni nga Këshilli Prokurorial i Kosovës, me ligjin për paga është bërë shkelje.

“Me rastin e hartimit të ligjit për paga konsiderojmë qe është bërë shkelje kushtetuese pikërisht në nenin 4 ku parashihet ndarja e pushteteve. Është e vërtetë që është barazuar gjykata kushtetuese, por në rastin konkret ligji e ka përjashtuar pushtetin e tretë. Kjo bie ndesh me ligjet bazike që i kemi në fuqi. Qeveria e Kosovës ka nxjerr një vendim përmes të cilit jemi prek edhe ne si prokurorë dhe gjyqësorë ku kemi qenë të përjashtuar nga të gjitha pagat. Ne po e kundërshtojmë për faktin se ne po barazohemi me një rrogë të një drejtori të departamenteve të komunave të Kosovës”, është shprehur Hyseni.

Deputeti i AAK-së Shkumbin Demaliaj, ka thënë se kjo çështje ligjore duhet të rregullohet. Ndërsa deputeti Korab Sejdiu ka thënë se është pro që të dërgohen në Komisionin funksional që merret me Projektligjin për paga. Ai ka thënë se do të mbështesin kërkesat e tyre. Deputeti i PDK-së Hajdar Beqaj ka thënë se kërkesat janë të drejta dhe se do të mbështesin ato në Kuvend. Deputeti i LDK-së Arben Gashi ka thënë se argumenti që është shtruar është për barazi të pushtetit. Ai ka thënë se nëse “shkojmë me trajtim të veçantë është problem pasi siç ka thënë mundet të kërkojnë edhe shërbyesit tjerë që të trajtohen në mënyrë te veçantë”.