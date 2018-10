Në Rubikon sonte kryeministri Haradinaj

Sonte në Rubikon të KTV-së i ftuar është kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj.

Cilët janë hapat e ardhshëm që do të ndërmerren në kuadër të formimit të ushtrisë së Kosovës? Si do të vazhdojë dialogu me Serbinë? A është shmangur përfundimisht ideja e korrigjimit të kufijve? Çka me Luginën e Preshevës dhe punën e qeverisë Haradinaj?

Për këto dhe më shumë, sonte në Rubikon me Adriatik Kelmendin me fillim prej orës 20:00

