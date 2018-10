Java në Shqipëri nis me reshje shiu, majave të maleve me borë...

Bregdeti dhe zonat e ulëta në Shqipëri sot do të dominohen nga kthjellime dhe vranësira të shpeshta, por me vranësira dhe shira mbeten zonat verilindore ku në lartësinë mbi 1200 metra do të ketë reshje të pakta dëbore. Pasditja dhe në vijim mbeten me kthjellime dhe vranësira në të gjithë vendin.

Era do të fryjë me shpejtësi mbi 35 km/h nga drejtimi verilindor duke krijuar në det dallgëzim 3 ballë.

Temperaturat e ajrit vijojnë rënie në të dy ekstremumet duke shënuar vlera negative në zonat verilindore -1 gradë Celsius, ndërsa mesdita do të shënojë deri në 22 gradë Celsius