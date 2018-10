Haradinaj deklarohet për skandalin rreth shefit të AKI-së

Kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj, ka komentuar për KTV-në, lajmin se në xhaketën e djalit të kreut të AKI-së, Shpend Maxhuni, është gjetur armë pa leje.

Në bazë të funksionit, Maxhuni është edhe këshilltar i kryeministrit për siguri. Haradinaj i ka thënë KTV-së se është mirë që me këtë çështje të merren pa asnjë ndikim organet e rendit.

“Mirë është me ia lënë organeve të rendit dhe ligjit, me pa se çka ka ndodh. Besoj duhet me u trajtu pa asnjë ndikim. Nuk isha ngut me thënë diçka, le ta hetojnë”, ka thënë Haradinaj, teksa po merrte pjesë në vënien e gurthemelit për sheshin e Obiliqit. “Jam thellë i bindur se në sistem të drejtësisë ka mjaft njerëz me integritet me e trajtu këtë në bazë të ligjit”, ka thënë tutje Haradinaj.

Gazetari i KTV-së e ka pyetur kryeministrin edhe për deklaratat kundërthënëse në mes të Policisë dhe Prokurorisë. E para tha se arma dhe droga e gjetur në veturën e të atit të shefit të AKI-së nuk është e djalit të Maxhunit, duke mos përmendur faktin se revolja është gjetur në xhaketën e të njëjtit.

“Tani nuk kam të drejtë t’i komentoj ato, por unë besoj që ka me dal në dritë i plotë rasti”, ka thënë Haradinaj.