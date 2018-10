Moti nesër me riga lokale shiu

IHMK-ja përmes një komunikate për media bëhet e ditur se do të mbajë mot i vranët dhe me intervale me diell, transmeton Koha.net.

Vranësirat gjatë pjesës së dytë të ditës parashihet të shoqërohen me riga të dobëta dhe lokale shiu. Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 7-8 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihet të lëvizin ndërmjet 16-18 gradë Celsius.

atmosferike do të ketë luhatje por vlerat e saj mbeten mbi normalen. Do të fryjë erë kryesisht nga verilindja me shpejtësi 1-7m/s.