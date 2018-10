Në MAShT s’e dinë çfarë do të bëhet me librat e psikologjisë që dallojnë trurin e burrit e të gruas

Se truri i grave u shërben më shumë atyre në të folur, e burrave në të menduar, e kanë thënë 3 autorë të librit të Psikologjisë për klasën e 12-të. Kjo ndarje ka ndikuar në dhënien e kritikave të shumta, raporton KTV .

Por, Dashamir Bërxulli bashkautor me Pajazit Nushin e Neki Junikun, në “Interaktiv” ka thënë se fjalia nuk ka të bëjë për stereotipe gjinore, por, sipas tij, në atë pjesë të librit flitet për lidhjet e hemisferave të trurit dhe lidhjeve mes tyre.

Sidoqoftë, ai ka deklaruar se ka mundësi të përmirësohet ajo pjesë dhe është i gatshëm ta bëjë këtë.

Në Ministrinë e Arsimit nuk kanë vendosur se çfarë do të bëjnë me këtë rast, duke treguar se Këshilli i teksteve do të dalë shumë shpejt me një qëndrim.

Sipas këshilltarit politit, Valmir Gashi, vitin e ardhshëm të gjitha tekstet do të jenë të reja dhe do të kenë shumë kujdes që gabimet e shumta të këtij lloji të mos përsëriten më.