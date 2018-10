Mot i kthjellët në bregdetin shqiptar

Sipas Shërbimit Meteorologjik Ushtarak, moti për ditën e sotme në Shqipëri parashikohet i kthjellët me vranësira të pakta dhe mesatare kalimtare dhe transparente në të gjitha qarqet e vendit.

Era do të fryjë me drejtim verilindje-veriperëndim 1-8 m/s. Në zonat luginore do të ketë mjegullinë lokale në orët e mëngjesit. Deti parashikohet i forcës 2 ballë, me lartësi vale 0.7 metra.

Temperaturat:

Shkodër 14/26 diell

Kukës 10/23 diell pak re

Lezhë 13/27 diell

Dibër 10/23 diell pak re

Durrës 14/27 diell

Tiranë 14/28 diell re

Elbasan 14/28 diell re

Berat 11/29 diell pak re

Vlorë 15/27 diell re

Korçë 9/21 diell re

Gjirokastër 7/28 diell re

Sarandë 14/28 diell re.