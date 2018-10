Kosova bëhet me Strategji kundër narkotikëve dhe Komision për trajtimin e ekstremizmit të dhunshëm

Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për Këshillin Ekonomik Social, ishte pika e parë e rendit të ditës në mbledhjen e sotme të Qeverisë së Republikës së Kosovës, që sot mori aprovimin e kabinetit qeveritar.

Miratimin e kabinetit qeveritar e ka marrë edhe Projektligji për Odën e Arkitektëve dhe Odën e Inxhinierëve të Kosovës. Me aktin e aprovuar parashihet themelimi i dy oda të pavarura.

Po ashtu, me vendimin e aprovuar sot është themeluar Komisioni ndërinstitucional për trajtimin e ekstremizmit të dhunshëm. Zyra e Kryeministrit do të ofrojë përkrahje administrative për punën e Komisionit, i cili do të analizojë, rekomandojë dhe trajtojë të gjitha çështjet që ndërlidhen me ekstremizmin e dhunshëm në Kosovë.

Qeveria e Kosovës ka miratuar Rregulloren për burimet dhe praktikat e rrezatimit jonizues, rregullore kjo që ka për qëllim të vendosë kontrollin rregullator mbi praktikat dhe burimet e rrezatimit që mund të paraqesin rrezik për njerëzit dhe mjedisin.

Po sot, u miratua edhe Strategjia shtetërore kundër narkotikëve dhe Plani i veprimit 2018-2022.

Qeveria kthen Ismailin si kandidat për kryesues të ZRRE-së

Me propozim të Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal janë aprovuar kërkesat e Komunës së Graçanicës dhe Komunës së Zveçanit, për tërheqje nga procesi i privatizimit dhe kthim në pronësi të këtyre komunave, të pronave të paluajtshme, me qëllim të realizimit të projekteve të interesit publik në këto komuna.

Pas shqyrtimit, Qeveria ka aprovuar Koncept-dokumentin për Teatrot. Koncept dokumenti identifikon nevojën për krijimin dhe zhvillimin e politikave, ambientit dhe mekanizmave të përshtatshëm për promovimin e kulturës dhe avancimin e infrastrukturës kulturore për krijimin e kushteve adekuate. Një prej çështjeve më të rëndësishme në këtë kuadër mbetet mbështetja e institucioneve publike të kulturës dhe të kapaciteteve njerëzore për agjendën e zhvillimit të kulturës dhe përmbushjen e misionit të institucioneve kulturore.

Kryeministri Ramush Haradinaj ka ngritur për diskutim çështjen e trajtimit të ujërave në Republikën e Kosovës, duke fokusuar temën e ndërtimit të ujëmbledhësve për nevojën e sigurimit afatgjatë të furnizimit me ujë në Republikën e Kosovës.

Është rënë dakord që në një të ardhme sa më të shpejtë të mblidhet Këshilli Ndërministror i Ujërave në Republikën e Kosovës dhe të identifikojë të gjithë hapat e nevojshëm për të adresuar çështje që kanë të bëjnë me planifikimin afatgjatë për ndërtimin e ujëmbledhësve të rinj në Republikën e Kosovës.