Diskriminimi ndaj banorëve të Luginës të cilët në Kosovë ligjërisht janë të huaj

Kanë shumë kohë që janë shpërngulur nga Lugina e Preshevës për në Kosovë, megjithatë ende nuk posedojnë lejeqëndrim, e lëre më nënshtetësi të këtij vendi.

Përkundër kësaj, banorët e Luginës së Preshevës kanë aplikuar shumë herë me radhë për një lejeqëndrim, mirëpo, siç thonë ata, janë malltretuar me dokumentacione të shumta.

Sipas Ministrisë së Punëve të Brendshme, shumë shpejtë do të hartohet një udhëzim administrativ, që të rregullohet statusi i tyre.

Tash e tetë vjet, Kushtrim Asllani qëndron në Prishtinë. Ani pse ka kaluar kohë e gjatë, ende nuk konsiderohet si shtetas i Kosovës.

Si student, ai ishte shpërngulur nga Bujanovci në Prishtinë, mirëpo vazhdimisht ka hasur në probleme, për shkak të dokumenteve, raporton Kosovapress.

Kushtrimi, që me profesion është aktor, tregon se ka tentuar shumë herë me radhë të aplikojë për lejeqëndrim, megjithatë thotë se vetëm është malltretuar.

“Nuk kam dokumente të Kosovës, kam dashur të aplikoj disa herë për lejeqëndrim por ka pas shumë procedura, kanë qenë shumë të mundimshme, kanë qenë tepër të panevojshme. Dhe si student e kisha shumë problem t’i siguroja ato dokumente të ndërlidhura me pronën, duke e ditur se nuk kam pronë këtu dhe jam me qira, e kontrata të banesës zakonisht, ne si studentë, nuk bëjmë me pronarët, kështu që e kisha shumë problem t’i siguroja ato dokumente që për mua personalisht janë shumë të panevojshme”, tha Asllani.

Shkaku i mungesës së lejeqëndrimit dhe nënshtetësisë, Asllanin e kanë penalizuar shumë herë edhe në projektet e tij si aktor.

Duke shtuar se sa herë që ka dashur të aplikojë, iu kanë kërkuar mbi 13 dokumente.

“Thuajse çdo projekt që e kam bërë deri tash, sa i përket projekteve profesionale, e kam pas problemin e pagesave edhe të nënshtetësisë. Gjithmonë më kanë kërkuar, ‘a ke leje të Kosovës’ edhe ‘a ke letërnjoftim’ dhe banimin... Kësi soji kom pas problem edhe me bankat, për shkak që banesat i kam ndërruar, nuk kam qenë në të njëjtën banesë. Edhe transferet e banesës më kanë vonuar, ose më kanë nxjerr problem, është dashur të shkoj t’i verifikoj ato dokumente të mëhershme, po flas për dokumente të Serbisë që i kam”, shtoi Asllani.

Sipas drejtorit të Departamentit për Shtetësi, Azil dhe Migracion, Valon Krasniqi, në bazë të ligjit të vjetër për të huaj, u është pamundësuar banorëve të Luginës që të pajisen me lejeqëndrim të Kosovës.

Sipas tij, tashmë janë duke hartuar një udhëzim administrativ për të rregulluar statusin e tyre.

“Ne si departament jemi përballur shumë herë me kërkesa nga ana e tyre për t’u pajisur me leje qëndrim apo me dokumente tjera të Kosovës. Mirëpo, ligji i vjetër u pamundësonte një gjë të tillë, për shkak se nuk i plotësonin një pjesë të kritereve të cilat ishin në ligjin për të huaj. Tani me këtë udhëzim parashihet të krijohen disa lehtësira, në mënyrë që statusi i tyre të rregullohet njëherë e përgjithmonë”, tha Krasniqi.

Ky udhëzim administrativ, sipas Krasniqit, do të hartohet deri në fund të këtij viti.

Ai ka pohuar se si shkak i mos pajisjes me lejeqëndrim, banorët e Luginës së Preshevës, por edhe banorë nga vende tjera, kanë hasur në shumë vështirësi.

Ndërsa, për Kushtrim Asllanin dëshira e vetme mbetet që njëherë e përgjithmonë të rregullohet një gjë e tillë. Ai ka shtuar se institucionet e vendit po premtojnë shumë, e në anën tjetër, banorët e Luginës vazhdimisht po diskriminohen.