Miqësia e prizrenasve me gjermanët

Ndonëse kanë kaluar më shumë se 19 vjet, kujtimi i qytetarëve të Prizrenit për datën 12 qershor 1999 është ende i freskët. Madje qyteti jugor i Kosovës tashmë tradicionalisht e feston 12 qershorin si Ditë të Çlirimit.

Në këtë datë kishte nisur zbarkimi i trupave të NATO-s në Prizren, përkatësisht i ushtarëve gjermanë, ndërkohë që paralelisht në qytet patën zbritur edhe ushtarët e UÇK-së, shkruan sot Koha Ditore.

Që prej asaj periudhe e deri më tani ushtarët gjermanë bashkë me aleatët e tyre shumëkombësh kanë dhënë kontribut në ruajtjen e paqes në këtë rajon. Por krahas paqeruajtjes, me shërbimin e tyre, ata kanë krijuar raporte të afërta edhe me popullatën vendëse. Kësisoj, gjatë 19 vjetëve popullata e Prizrenit ka krijuar një miqësi të afërt me ushtarët gjermanë, që sipas autoriteteve të qeverisë lokale e asaj qendrore do të vazhdojë edhe më tutje me aktivitete të tjera, pavarësisht largimit të ushtarëve gjermanë nga Prizreni në fund të këtij viti.

Bashkim Gashi, aktivist shumëvjeçar për të drejtat e njeriut nga Prizreni, kujton sesi ardhja e paqeruajtësve gjermanë në qytet në qershor të vitit 1999 pati ngjallur gëzimin e madh të banorëve

