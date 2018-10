Rama do dënim me gjobë për politikanët që shpifin, thotë se “s’meritojnë as supë burgu”

Kryeministri Edi Rama, përmes një postimi në rrjetin social “Facebook” ka bërë me dije se ndëshkimi për “shpifësit” politikë nuk do të dënohen me burg, por me gjobë.

“Shpifja dënohet me burg në 25 vende të BE! Gjysmagjelat tanë të majmur nga xhepat e nga trutë, që kanë bërë karriera politike e mediatike duke sharë e akuzuar pa prova, s’meritojnë as 1 supë burgu! Ata thjesht do të paguajnë gjobën e ndotjes për çdo fëlliqësi që u jashtënxjerr goja”, shkruan Rama./TCH