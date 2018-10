Sonte në Rubikon debat për sallën koncertale

Në Rubikon sonte debat për sallën koncertale dhe objektin e ish-Gërmisë.

Kur do të bëhet Kosova me sallë koncertale? A është zgjidhja e vetme objekti i ish-Gërmisë? Si ndryshon procesi me futjen e këtij objekti në listën e objekteve të mbrojtura? A mund të adaptohet ky objekt në sallë për koncerte? Cili do të mund të ishte lokacioni tjetër?

Për këto dhe më shumë, sonte në Rubikon me Adriatik Kelmendin. Rubikon kalohet ekskluzivisht vetëm në Kohavision.