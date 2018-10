Përkujtohet gazetari Ibrahim Rexhepi, propozohet një çmim me emrin e tij

Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës (AGK) ka mbajtur një mbledhje përkujtimore për gazetarin e ndjerë, Ibrahim Rexhepin, në të cilën morën pjesë familjarë, miq, bashkëpunëtorë e gazetarë, të cilët ndanë fjalë rasti.

dhe bashkëpunëtorja e tij, Evliana Behrami tha se Ibrahim Rexhepi do t'i mungojë gazetarisë dhe fushës së ekonomisë, për të cilën raportoi gjatë karrierës së tij.

“Ibrahim Rexhepi nuk ka njohur dallime, sidomos jo në gjenerata. Ai ishte sublimim i moshës së njerëzve me të cilët rrinte, të njerëzve të cilët i informonte, me të cilët pa u kursyer asnjëherë, ndante pjesën më të shtrenjtë të tij. Mësimet e nxjerra dhe dijen e përfituar gjatë katër dekadave e gjysmë të punës së tij prej gazetari dhe analisti”, ka thënë ajo.

Agron Bajrami nga “Koha Ditore”, tha se Ibrahim Rexhepi ishte ndër të paktët gazetarë që nuk i ka përzierë bindjet personale me punën profesionale. Ai njëherësh propozoi që për nder të Ibrahim Rexhepit, të themelohet një çmim për gazetarinë ekonomike me emrin e Rexhepit.

“Në rastin e Ibrahim Rexhepit kemi të bëjmë me një njeri që ka ndërtuar një pjesë të rëndësishme të historisë së gazetarisë moderne të Kosovës. Është, e them lirisht, kryemjeshtri i gazetarisë ekonomike të Kosovës, ka qenë numri një, Këtë, besoj që do të duhej edhe Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës ta vlerësonte. Personalisht mendoj që një çmim për gazetari ekonomike, me emrin e Ibrahim Rexhepit, është më e pakta që ne si komunitet gazetarësh dhe si kolegë të tij mund ta bëjmë për të respektuar punën dhe veprën e tij”, tha ai, raporton KsP.

Kryetari i Unionit të Gazetarëve Shqiptarë, Aleksandër Çipa, tha se Ibrahim Rexhepi ishte elaboruesi i parë i mendimit socio-ekonomik në gazetarinë shqiptare dhe rikujtoi që Rexhepi kishte udhëhequr jurinë e parë të profilit ekonomik “Vangjush Gambeta”.

“Në këtë periudhë dhe në periudhën që do të pasojë Ibra do të mbahet mend për organizatën të cilën kam kënaqësinë ta drejtoj, Unionin e Gazetarëve Shqiptarë, si gazetari që udhëhoqi më së pari një juri të parë të profilit ekonomik siç është juria ‘Vangjush Gambeta’ e gazetarëve ekonomikë ne hapësirën shqiptare”, ka thënë Çipa.

Ndërsa kryetarja e AGK-së, Gentiana Begolli tha se Rexhepi nuk kishte bërë dallime në moshë, por kishte ndihmuar dhe vlerësuar edhe gazetarët e rinj.

“Vetëm dikush si ai diti , na nderoi dhe madhështor siç ishte, realisht edhe na la. Me pak fjalë, me shumë punë, më tepër dashuri e me mbështetje të pakursyer për gazetarët e rinj, për çka ne ishim dje tërë ditën në zi dhe vazhdojmë të jemi edhe sot, sepse humbëm një koleg dhe mik të papërtëritshëm”, ka thënë Begolli.

Ndërsa familjari i Ibrahim Rexhepit, Skender Rexhepi, ndau edhe kujtime nga fëmijëria e tyre, ku përmendi se Ibrahim Rexhepi si i vogël ishte tërhequr nga gazetaria. Ai kujtoi se kur babai i Rexhepit kthehej nga puna, Ibrahimi priste që t’ia sillte gazetën ditore.

“Rrugën e gazetarisë, rrugën e letrave, Ibrahimi bac Brahë nuk e filloi në vitin 1976 në Rilindje, ai kishte filluar shumë më herët, si nxënës i shkollës fillore dhe i shkollës së mesme në fshatin Slivovë atje ku u lind, ku u shkollua, ai themeloi klubin letrar ‘Risto Siliqi’ klub i cili funksionoi me vite të tëra dhe mbajti shumë orë letrare në fshat, në Ferizaj, në rrethinë”, ka thënë Rexhepi.

Rexhepi ishte i njohur si gazetar e ekonomist, ndërsa së fundi punoi si këshilltar i lartë politik në Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik.