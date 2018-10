Pacolli në Armeni, për ministerialin dhe Samitin e Frankofonisë

Zëvendëskryeministri i Parë dhe Ministri i Punëve të Jashtme i Republikës së Kosovës, Behgjet Pacolli, ka udhëtuar sot pasdite për në Armeni, bën me dije zyra për informim e kësaj ministrie.

Pacolli së bashku me një delegacion të Republikës së Kosovës do të marrë pjesë dhe përfaqësojë vendin në punimet ministerialit dhe Samitit të Frankofonisë, që do të mbahet nga data 8 deri më datën 12 tetor, në kryeqytetin e këtij shteti Jerevan.

“Në margjina të kësaj ngjarje të rëndësishme me karakter ndërkombë​tar, kryediplomati kosovar, Pacolli, pritet të zhvillojë një sërë takimesh bilaterale me homologë të tij, që do të marrin pjesë në këtë takim, me qëllimin e shqyrtimit të mundësive për thellimin e mëtejmë të bashkëpunimit reciprok si dhe prezantimit të kërkesës për mbështetjen e subjektivitetit dhe integrimit të Kosovës në Organizata Ndërkombëtare”, thuhet në njoftimin për media të kësaj Ministrie.

Në njoftim thuhet se në ministerial do të marrin pjesë Ministrat e Jashtëm të shteteve, ndërsa tema e sivjetme e Samitit të XVII-të të Frankofonisë është "Bashkëjetesa në solidaritet, ndarje të vlerave humanitare dhe respekt për diversitetin: një burim paqeje dhe prosperiteti për komunitetin frankofon".

Organizata Ndërkombëtare e Frankofonisë është themeluar në vitin 1970, ndërsa ajo përbëhet prej 84 shteteve dhe Qeverive (nga të cilat 58 shtete anëtare dhe 26 me status vëzhgues), të cilat bashkë paraqesin një të tretën e shteteve anëtare të Kombeve të Bashkuara me një popullsi prej 900 milionë njerëzish, duke përfshirë 274 milion frëngjisht folës.