Surroi: Një person i vetëm nuk mund t’i rivendosë kufijtë e një shteti

Derisa në Prishtinë lufta me deklarata mes presidentit Hashim Thaçi e kryeministrit Ramush Haradinaj sa i përket kufijve ka vazhduar, presidentit përtej kufirit, i janë dërguar mesazhe se ideja e tij për korrigjim është e gabuar.

Publicisti veton Surroi në një debat në Shkup ka thënë se në Kosovë 80 për qind e qytetarëve janë kundër idesë së korrigjimit.

Ai tha se 20 a 30 mijë shqiptarë më shumë në Kosove e 20 a 30 mijë serbë më shumë në Serbi nuk do ta ndryshojnë situatën.

Spastrimi etnik sipas tij është fashizëm, ndërsa një spastrim etnik paqësor do të ishte vetëm fashizëm paqësor.

“Në momentin kur njerëzit fillojnë të flasin për kufijtë, do të thotë se diçka ka shkuar tmerrësisht gabim dhe kjo nuk është vetëm në rastin e Kosovës dhe Serbisë, por ne kemi dëgjuar edhe për kufijtë edhe në pjesë tjera të Evropës kur ka filluar kriza e refugjatëve. Në rastin e Kosovës ka pasur asimetri diskutimesh me një individ që diskuton kufijtë me shtetin e Serbisë ose përfaqësuesit e këtij shtetit. Është gabim dhe rezultati do të jetë gabim. 80 për qind e njerëzve në anketa të ndryshme kanë kundërshtuar shkëmbimin e kufijve dhe një përqindje e lartë e tyre janë serbë të Kosovës. Askush nuk dëshiron që të zgjohet një ditë dhe të jetë në anën e gabuar të kufirit. Nëse shihni këtë, atëherë është e qartë se duhet një propozim i ri”, ka thënë Surroi.

Këto deklarata Surroi i ka bërë në një debat në Shkup në kuadër të Forumit për shoqëri civile Shkupi 2018.

Në panel ishte edhe ministri i jashtëm i Maqedonisë Nikolla Dimitrov.

Ai ka folur për referendumin i cili dështoi të marrë shumicën e duhur javën e shkuar.

Dimitrov ka thënë se parlamenti duhet të vendosë që ta jetësojë vullnetin e popullit.

“Jehona në referendum ishte afër 37 për qind, megjithatë 609 mijë qytetarë thanë ‘po’. Kjo është shumica dhe ata dëshirojnë që Maqedonia të shkojë përpara. Vijojnë bisedime në Parlament. Na paraprin një vendim historik. Realiteti ynë është se nuk mund ta shmangim kontestin për emrin në rrugën drejt BE-së dhe NATO-s. Parlamenti duhet të vendos nëse do ta ndjek vullnetin e popullit. Ky është çelësi. Nëse dëshirojmë përpara, duhet ta shfrytëzojmë këtë çelës”, ka thënë Dimitrov.

Dimitrov ka thënë se zgjedhjet e parakohshme parlamentare në Maqedoni janë opsioni i fundit.