Lajiq: Çka pas konfliktit të ngrirë, luftë apo bisedime?

Do të ishte mirë që nga ata që flasin për konflikt të ngrirë ndërmjet Serbisë e Kosovës të dëgjojmë se sa do të zgjaste ky konflikt i ngrirë dhe pasi të shkrihet – a do të luftohet dhe apo do të bisedohet rreth tij.

Kështu ka thënë nënkryetari i Qeverisë serbe Rasim Lajiq, transmeton Koha.net.

Ai për tv Pink ka theksuar për propozimin vetëm për shtyrje të zgjidhjes së problemit me Kosovën, askush s’e shton pyetjen se çfarë fitohet me këtë në planin ndërkombëtare dhe duke bërë kështu a do të rritet apo do të zvogëlohet numri i serbëve dhe si do të jetonin ata në gjendjen e tendosjes së përhershme në Kosovë.

Lajiq mendon nuk është reale të pritet e që numri i serbëve të jetë më i madh për 10 ose 20 vjetët e ardhshëm nëse ata vazhdojnë të jetojnë në kushte të vështira ekonomike.