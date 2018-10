McAllister: Ka skepticizëm brenda BE-së sa i përket vizave

Kishte takuar presidentin Aleksandar Vuçiqin, kryeministren Ana Bërnabiç dhe ministren e integrimeve evropiane në Serbi, përpara se të vinte në Kosovë. E ndalesa e parë e tij ishte Mitrovica, ku ai u kthye pas tre vjetësh dhe thotë të jetë habitur me zhvillimin e qytetit.

Anëtari i Komitetit për Punët e jashtme të Parlamentit Evropian dhe njëherësh krah i kryeministres Angela Merkel për çështje të politikave të jashtme në partinë e saj CDU, David MCAllister, qëndroi në Kosovë e Serbi për të parë nga afër zhvillimet politike dhe për të diskutuar me krerët sidomos për dialogun mes tyre.

Mbrëmë ai takoi edhe presidentin Hashim Thaçi ndërsa sot në takim u prit nga kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj, e zëvendëskryeministrin Enver Hoxhaj.

”Ka qenë nder për mu që të kem një takim dhe të bisedoj me David McAllister që është anëtarë I Komitetit për Punë të jashtme në Parlamentin Evropian dhe po ashtu përfaqësues i Gjermanisë në këtë Parlamentin nga CSDU-ja. Ka qenë e rëndësishme të flasim për detyrat e shtëpisë së Kosovës, hapat që do të vijnë para nesh dhe perspektives evropiane të Kosovës. Kështu që shumë faleminderit për kohën tuaj, ka qenë ndër për mua që ti paraqes detyrat e shtëpisë që Kosova i ka kryer. Danke [Faleminderit nga Gjermanishtja]”, ka thënë Haradinaj.

Ndërsa McAllister, tregoi se me kryeministrin bisedoi edhe për qëndrimet e tij rreth dialogut në mes të Kosovës dhe Serbisë, për normalizimin e raporteve.

“Jam në rajon për disa ditë. Isha së pari në Serbi, në ditën e parë, dhe pata takime me presidentin Vuçiq, kryeministren Bërnabiq dhe ministren Joksimoviq dhe kam udhëtuar në Kosovë të premten pasdite. Dje kemi ndaluar në Mitrovicë dhe kisha rastin që të kuptojë se sa është zhvilluar qyteti që prej kur isha herën e fundit, tre vjet më parë. E kisha një takim me presidentin Thaçi mbrëmë dhe sot unë jam i lumtur që po e takoj kryeministrin dhe të bëjmë një shkëmbim interesant mbi qëndrimet për një numër të çështjeve dhe më lejoni të them se si anëtarë i Komitetit për Punë të Jashtme në Parlamentin Evropian një shumicë e gjerë e përkrah zgjerimin e Bashkimit Evropian. Që të gjitha gjashtë shtetet e Ballkanit Perëndimor kanë perspektivë evropiane. Mendoj që Strategjia për Ballkanin Perëndimor që Komisionari për zgjerim e prezantojë një vit më parë, një punë e jashtëzakonshme në implementimin e së cilës jemi duke punuar dhe Kosova është duke u ballafaquar me një sërë sfidash dhe ishte interesante që të bisedojmë për këto edhe me kryeministrin dhe të dëgjojë si ai ky i sheh politikat e brendshme të shtetit dhe po ashtu si dialogu në mes të Kosovës dhe Serbisë do të vazhdojë”, ka thënë McAllister.

I pyetur nga gazetarët rreth saj nëse ka shtetet anëtare të Bashkimit Evropian që janë septike për të votuar pro liberalizimit të vizave për Kosovën në mbledhjen e ardhshme të Këshillit Evropian, McAllister konfirmoi se ka diskutime në Francë por edhe në shtetin e tij në Gjermani.

“E kam përcjellë çështjen e liberalizmit të vizave për Kosovën nga afër, jam i vetëdijshëm për shtetin tuaj, qeverinë tuaj. Shumë njerëz të përfshirë kanë punuar më të vërtetë shumë në dy vitet e fundit që të plotësohen kriteret për liberalizimin e vizave dhe Komisionit konfirmoi në korrik që dy kriteret kyçe janë plotësuar dhe tani çështja është tek këshilli evropian që të marrë vendimin për këtë. Në Parlamentin Evropian unë ju takoj atyre që kanë votuar në favor të liberalizimit të vizave sepse e ndajë mendimin se kriteret kanë qenë shumë të vështira për t’i arritur por institucionet e Kosovës kanë punuar shumë për të plotësuar që të gjitha kriteret e nevojshme dhe tani koha është që të fitojnë. Po ka disa diskutime te shtetet anëtare përfshirë në Francë dhe Gjermani dhe jam shumë i vetëdijshëm që pritjet në Kosovë dhe Prishtinë janë të larta, por ajo çka thashë të kryeministri sot është që ne inkurajojmë qeverinë e Kosovës dhe institucionet që të punojnë lartë në luftimin e korrupsionit dhe krimit të organizuar dhe migrimit dhe të vazhdoni të bëni punën tuaj dhe të tregoni vlerat tuaja te ato shtetet anëtare që kanë dilema dhe pastaj do të jemi në gjendje të dorëzojmë një liberalizimin të vizave. E di sa e rëndësishme është kjo për popullin tuaj dhe prandaj e kam dhënë mendimin tim përmes votës time”, ka thënë McAllister.