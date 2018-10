Çka mund të mësohet në ish-kampin gjerman të KFOR-it, kur të bëhet park inovacioni

Baza ushtarake e KFOR-it gjerman në Prizren, do të vazhdojë të kontribuojë në të mirë të qytetarëve të këtij qyteti, pasi shumë shpejt do të shndërrohet në park për inovacione dhe trajnime.

Ky transformim pritet të ndodhë në fillim të vitit të ardhshëm, atëherë kur do të largohen të gjithë ushtarët gjermanë të KFOR-it nga Prizreni dhe do të vendosen në Prishtinë.

Në këtë kamp, që ka mbi 40 hektarë, të rinjtë dhe të rejat e Kosovës do të mund të marrin njohuri dhe të trajnohen për teknologji informative, bujqësi, ushqim dhe agro-përpunim, industri kreative, turizëm, arsim, shkencë dhe hulumtime të ndryshme.

Lis Dorambari nga zyra për media e Komunës së Prizrenit thotë për Radion Evropa e Lirë, se së bashku me Agjencinë Gjerman për Bashkëpunim Ndërkombëtar (GIZ) janë duke hartuar planin rregullues të këtij parku.

“Parku i Inovacionit dhe Trajnimeve, ku qëllimi kryesor do të jetë zhvillimi ekonomik, mundësi për arsim dhe aftësim profesional. Do të ketë biznese të ndryshme. Tani është duke u bërë studimi i fizibilitetit nga ana e GIZ-it gjerman dhe është bërë edhe takimi informues mes Komunës së Prizrenit dhe GIZ-it, për hartimin e një plani rregullues”, thotë Dorambari.

Kampi posedon 23 ndërtesa me 550 dhoma me kapacitet për banim për rreth 1,200 persona.

Sipas analistit Emrush Ujkani, qytetarët e Kosovës tani kanë nevojë më shumë për përkrahje ekonomike sesa ushtarake. Ai thotë për Radion Evropa e Lirë, se Gjermania vazhdon të jetë partneri më strategjik i Kosovës së pasluftës.

“Largimi i ushtarëve gjermanë mund të shpjegohet në dy mënyra; e para, kjo dëshmon se Kosova po shndërrohet në një shoqëri civile, ku fuqia ose prezenca militare apo ushtarake nuk është e nevojshme dhe Kosova ka nevojë për prezencë ekonomike, prandaj fuqia sot e vendeve të ndryshme nuk duhet të matet vetëm me terme ushtarake, por edhe ekonomik. Dhe në këtë drejtim e shoh kontributin ose vazhdimin e raporteve të Gjermanisë me Kosovën”, thotë Ujkani.

Derisa në vitin 1999, ushtarët gjermanë hynë në Prizren, me tanke e armatim të rëndë, ata tash u larguan me bandë muzikore. Sheshi Shatërvan, ishte vend-takimi i fundit i ushtarëve gjermanë të KFOR-it me qytetarët prizrenas.

Pas 19 vjetësh shërbim në këtë qytet, me ceremoni ushtarake dhe me duartrokitje të shumta ushtarët gjermanë kanë bërë parakalimin lamtumirës.

Qytetarët e Prizrenit, ishin shumë të emocionuar me këtë parakalim, derisa kujtonin ditën kur trupat e KFOR-i gjerman hynë në Prizren pas çlirimit të Kosovës. Suzana Skeja nga Prizreni, thotë se shumë e dhimbshme largimi i tyre, por të në njëjtën kohë edhe gëzim.

“Po kam emocione që po i shoh bile këta, se ditën e parë i kam parë këta kur kanë ardhur. Këtu në shatërvan kam qenë me fëmijë”, thotë Suzana Skeja.

Për Naim Spahiun, është ende i freskët kujtimi kur pa për herë të parë ushtarët gjermanë në Urë të Gurit. Ai thotë se asnjëherë nuk do ta harrojnë kontributin e këtyre ushtarëve, por edhe të popullit gjerman.

“Shumë mirë më kujtohet. Ishte viti 1999, pikërisht këtu qëllova tek Ura e Gurit, e takova një grua të afërme të gjakut tim, e komshiut. Hynë forcat e NATO-s, ka qenë gëzim i madh. Gëzim i paparë, i paparashikuar ndonjëherë në historinë e popullit. Unë nuk do ta harroj kurrë për jetë”, thotë Spahiu.

Bundesweri edhe më tutje do të jetë i angazhuar në kuadër të KFOR-it, pasi disa ushtarë gjermanë do të stacionohen në Prishtinë.

Gjermania do të mbetet e pandryshuar në listën e 10 vendeve me praninë më të madhe të ushtarëve në kuadër të KFOR-it, ndërsa në qendrën e vëmendjes së saj do të jetë avancimi i mëtejmë i Forcës së Sigurisë së Kosovës (FSK).