Petritsch: Është rasti që Kosova të mos mbetet konflikt i ngrirë

Lëshimi i rrethanave aktuale për zgjidhjen e konfliktit ndërmjet Kosovës e Serbisë, mund të shpie drejt krijimit të konfliktit të ngrirë.

Kështu ka thënë ish-përfaqësuesi i Bashkimit Evropian në Kosovë, Wolfgang Petritsch, transmeton Koha.net.

Ai ka thënë se, siç përcjell gazeta “blic” e Beogradit, përvojat nga rajoni flasin se zgjidhjet e imponuara nuk janë të mira.

Petritsch ka theksuar se është me rëndësi që dialogu ndërmjet Serbisë e Kosovës me ndërmjetësim të BE-së duhet të vazhdojë e të gjendet zgjidhja pasi, ka shtuar, rrethanat në BE do të ndryshojnë edhe më shumë jo për të mirë.

Sipas tij, nëse “Federica Mogherini dështon, atëherë nuk besoj se pasuesi i saj do ta inicionte këtë çështje dhe ekziston rreziku që çështja të mbetet konflikt i ngrirë në mes të Evropës" .