Shqipëria merr 500 milionë euro borxh

Shqipëria ju drejtua për herë të tretë tregjeve ndërkombëtare të kapitalit, duke lëshuar një Eurobond me afat maturimi 7 vjeçar përmes të cilit ajo siguroi një hua prej 500 milion eurosh, me një interes prej 3.55 përqind. I gjithë procesi u ndoq nga tre banka të huaja që luajtën rolit e ndërmjetësit, amerikania City Group, italiania Banca Imi, dhe francezja Société Générale, të cilat muajt e fundit kontaktuan me investitorë potencialë duke prezantuar karaketristikat e Eurobondit.

Hera e fundit që Shqipëria doli në tregjet ndërkombëtare ishte në 2015, ku mori një hua prej 450 milion eurosh me një interes prej 5.75 për qind, dhe afat maturimi 5 vjeçar. Përmes huasë së tanishme, qeveria synon të shlyejë 200 milion euro të mbetura nga huaja e parë, ndërsa pjesa tjetër prej 300 milionësh do të përdoret për të mbështetur financat e brendshme.

Përmes një statusi në Facebook kryeministri Edi Rama duke bërë krahasimin mes Eurobondit të 2015 dhe atij aktual, shkruan se “tregjet u përgjigjën qartë. Shqipëria nuk shihet më si risk, po si një investim i sigurtë e premtues”. Por deputetja demokrate Jorida Tabaku reagoi duke deklaruar se kryeministri Rama “merr borxh për të shlyer borxhet që mori katër vjecarin e parë, parà që i përdori për luks e udhëtime, pisha dhe palma! Në një kohë kur, në janar 2018 Maqedonia doli në treg me Eurobond me interes 2,75% dhe në prill 2018 Mali i Zi në Prill doli me një interes Eurobondi 3,375%! Shqipëria sot me 3,55%.”.