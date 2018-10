Kosova larg anëtarësimit në Organizatën Botërore të Tregtisë

Delegacioni i Aleancës Kosovare të Bizneseve, i kryesuar nga kryetari Agim Shahini, po vazhdon takimet në kuadër të Forumit 2018 pranë Organizatën Botërore të Tregtisë në Gjenevë të Zvicrës ku po diskutohen tema të rëndësishme për tregtinë botërore me vizion deri në vitin 2030.

Në kuadër të takimeve bilaterale të niveleve të ndryshme me rëndësi për Kosovën, sot u delegacioni i AKB-së është takuar me Paolo Garzottin, Zëvendës Shef i Misionit të BE-së në OKB dhe Marie –Pierre Nicora – zyrtare e Tregtisë të Misionit të BE-së në OKB.

Gjatë takimit, thuhet në komunikatën e AKB-së, Shahini prezantoi të arriturat e Kosovës në aspektin legjislativ që ka të bëjë me harmonizimin e ligjeve dhe akteve të tjera nënligjore me atë të BE-së dhe duke tentuar të harmonizohen edhe me OBT, Organizatë për të cilën Kosova aspiron të jetë pjesë e barabartë me vendet e tjera në këtë organizatë me renome botërore për të cilën rregullon raportin tregtar në tërë botën dhe inkurajon investitorët më shumë që të vijnë në Kosovë.

Ndërsa, sipas komunikatës, Paolo Garzotti tha se Kosova duhet të përparojë edhe më shumë në aspektin e harmonizimit të ligjeve që kanë të bëjnë me tregti dhe industri por edhe me integrime si pjesë e kritereve që ka edhe BE-ja por edhe OBT-ja.

“Për të qenë Kosova anëtare me të drejta të plota duhet që të ngrit në nivel të lartë shtetëror lobimin dhe avokimin nëpër vendet e rëndësishme që kanë ndikim të madh në OBT për anëtarësim. Deri më tash lobimi i Kosovës dhe interesimi i saj për të qenë pjesë e OBT-së është i ultë dhe për këtë duhet të ngrihet niveli për të qenë më afër anëtarësimit të Kosovës në OBT”, citohet të ketë thënë Garzotti.

Ai, sipas komunikatës së AKB-së, shtoi se aspiratat e Kosovës mund të plotësohen vetëm me punë dhe përgjegjësi të lartë për të aplikuar fillimisht si proces për të cilën kanë kaluar të gjitha shtetet të cilat janë anëtare, por ajo duhet të punoj që të jetë anëtare në OBT.

“Në të kundërtën Kosova është larg aspiratave për të qenë pjesë e barabartë me vendet ku i takon Kosovës të jetë. Kosovën nuk mund ta pengojë askush të jetë pjesë e OBT-së por për Kosovën nuk mund të punojë askush përveç kosovarëve dhe ne jemi të gatshëm ta ndihmojmë këtë proces”, citohet të ketë thënë Paolo Garzotti.