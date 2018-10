Bildti propozon shtim të ushtarëve të NATO-s në Kosovë e Bosnje

Ish-kryeministri i Suedisë, njëherësh njohës i mirë i çështjeve politike në Kosovë dhe rajon, Carl Bildt, ka rekomanduar shtim të ushtarëve të NATO-s në Kosovë dhe në Bosnjë.

Këtë kërkesë, Bildt e ka bazuar në deklarimet e fundit nga presidentët e Kosovës dhe të Serbisë, Thaçi e Vuçiq, për korrigjim kufijsh e shkëmbim territoresh mes dy vendeve, deklarim i cili ka hasur në mbështetje nga pothuajse e tërë BE-ja, përveç Gjermanisë, dhe nga SHBA-ja.

“Rekomandimi im për NATO-n dhe BE-në është që të nisin shtrimin e ushtarëve në Kosovë dhe Bosnje pas parasysh paqëndrueshmërinë që ky diskutim mund të shkaktojë”, ka shkruar Bildt në Twitter, raporton Koha.net.

My recommendation to Nato and EU is to start increasing troop strength in Kosovo and Bosnia in view of the instability this discussion will cause. https://t.co/KvUuP8EqiS