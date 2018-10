Viti i ri akademik në UP nis me disa probleme

Mungesë hapësirash, mungesë e stafit akademik e administrativ në disa njësi akademike janë vetëm disa nga problemet me të cilat ka nisur viti i ri akademik 2018/2019.

Dekanët e disa fakulteteve të Universitetit të Prishtinës janë ankuar se problemet me të cilat po ballafaqohen po u shkaktojnë vështirësi të mëdha në procesin e vitit akademik, shkruan Koha Ditore.

Problemi kryesor me të cilin këtë vit do të ballafaqohet Fakulteti Ekonomik, sipas dekanit But Dedaj, është hapësira e ngushtë. Ky fakultet ka disa vjet që i ndan hapësirat me Fakultetin Juridik.

Dedaj ka thënë se kanë bërë disa kërkesa për ndërtimin e objektit të fakultetit, mirëpo Komuna e Prishtinës nuk po u lëshon leje tash e dy vjet. Fakulteti Ekonomik i ka rreth 9 mijë studentë në të gjitha nivelet... (Më gjerësisht lexoni në Koha Ditore)

