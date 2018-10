Nesër, e martë, do të mbajë mot i vranët dhe me intervale me diell.

Sipas Institut Hidrometeorologjik të Kosovës, në vend do të mbajë mot me temperatura minimale 6 deri 8 gradë celsius dhe me maksimale që do të lëvizin mes 19 dhe 22 gradë celsius.

Do të fryjë erë e lehtë mesatare nga drejtimi i veriperëndimit