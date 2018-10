MPB-ja shënon muajin botëror për Sigurinë Kibernetike

Sot fillon Muaji i Botëror i Vetëdijesimit për Sigurinë Kibernetike dhe në kuadër të këtij muaji, Republika e Kosovës përmes Ministrisë së Punëve të Brendshme ka paraparë disa aktivitete në vazhdën e hapave për forcimin e Sigurisë Kibernetike në vend.

Ngritja sigurisë është e domosdoshme në gjitha institucionet publike, duke vlerësuar rëndësinë që ka siguria kibernetike dhe sipas nevojave janë hartuar plane konkrete të ngritjes së kapaciteteve profesionale dhe teknologjike.

Në Kosovë, përdorimi i teknologjisë së informacionit dhe komunikimit (TIK) është zgjeruar me shpejtësi prej vitit 2000, ndërsa tanimë TIK-u luan rol të rëndësishëm në të gjitha aspektet e jetës sonë. Përdorimi i Internetit në Kosovë është 76.6%, shkallë kjo shumë e ngjashme me mesataren e Bashkimit Evropian (BE), derisa edhe sjelljet e qytetarëve të Kosovës në Internet duket të jenë të ngjashme me trendet globale.

Në kuadër të aktiviteteve të paraparë për shënimin e këtij muaji, Ministria e Punëve të Brendshme në bashkëpunim me ICITAP do të trajnojë mbi 200 zyrtarë të ministrisë dhe agjencive të saj, të cilët kanë qasje në domain-nin shtetëror për rëndësinë e Sigurisë Kibernetike.

Në kuadër të këtij muaji gjithashtu do të mbahen aktivitete dhe takime të ndryshme me qëllim të vetëdijesimit për rëndësinë e Sigurisë Kibernetike.

Me inicim të Ministrisë së Punëve të Brendshme, Qeveria e Kosovës ka miratuar koncept dokumentin për parandalimin dhe luftimin e krimit kibernetik, koncept-dokument që kontribuon në forcimin e mekanizmave për parandalimin dhe luftimin e krimit kibernetik e paraparë në strategjinë shtetërore për sigurinë kibernetike dhe planin e veprimit 2016 – 2019.

Qeveria e Republikës së Kosovës përmes strategjive dhe planeve të veprimit të përcaktuara nga Këshilli Shtetëror i Sigurisë Kibernetike, vazhdimisht është duke kontribuar me seriozitet në ngritjen e sigurisë kibernetike dhe për të pasur një sistem të fortë që mbrohet nga sulme të ndryshme në mënyrë që qytetarët të ndjehen të lirë të kryejnë të gjitha veprimet e tyre virtuale.

Strategjia Shtetërore për Sigurinë Kibernetike adreson çështjen e sigurisë kibernetike në Republikën e Kosovës përmes këtyre objektivave strategjik si mbrojtja e infrastrukturës kritike të informacionit, zhvillimi institucional dhe ngritja e kapaciteteve, reagimi ndaj incidenteve dhe Bashkëpunimi ndërkombëtar.