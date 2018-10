Scott: SHBA-ja nuk do të përkrahë çdo zgjidhje që pajtohen Kosova e Serbia

Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të hapura për çdo zgjidhje për Kosovën tek e cila do të arrinin pala serbe kosovare, ka thënë ambasadori amerikan në Beograd Kyle Scott, transmeton Koha.net.

Ai ka shtuar se kjo megjithatë nuk do të thotë se SHBA-ja do të përkrahë çdo marrëveshje, përcjell televizioni publik i Serbisë.

"Do t shqyrtojmë çdo zgjidhje, pro kjo nuk do të thotë se do at përkrahim çdo zgjidhje, sepse s’e dimë se prë çfarë bëhet fjalë”, ka thënë Kyle Scott.

I pari i Ambasadës së SHB A-së në Serbi ka shtuar se zgjidhja e arritur drejtpërdrejtë nga palët e interesuara, është zgjidhja më e mirë, dhe nëse ajo do të arrihet e tillë ndërmjet Serbisë e Kosovës, do të jetë më e qëndrueshmja.