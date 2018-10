Moti sot në Kosovë

Sot do të mbajë mot kryesisht me diell dhe herë pas here do të paraqiten vranësira.

Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 5-8 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihet të lëvizin ndërmjet 21-22 gradë Celsius.

Do të fryjë erë e lehtë deri mesatare nga drejtimi i jugut dhe jugperëndimit.