Tahiri tregon dy mësimet që mori në vizitën zyrtare njëjavore në SHBA

Koordinatori nacional për reformën shtetërore, Besnik Tahiri, ka shkruar për dy mësimet që thotë t’i ketë marrë nga vizita zyrtare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.

Ky është postimi i tij i plotë:

Sot, u përmbyll vizita një javore e Kryeministrit Haradinaj në SHBA. Vizitë kjo që ri-konfirmoi prezencën e Republikës së Kosovës në agjendën ndërkombëtare të politikës dhe partneritetin strategjik me vendet mike e në veçanti me SHBA-në.

Nga kjo vizitë unë personalisht kam dy konkluzione:

1. Tregimin për vendin duhet ta bëjmë NE, pasi që si vend dhe shoqëri pa asnjë dyshim jemi para shumë shteteve anëtare të OKB-së e të barabartë me shumë shtete që pavarësinë e tyre e kanë shpallur para më shumë se 100 vitesh. Andaj, nuk duhet të ngurrojmë, kursejmë e as të njihemi inferior. Gjithmonë, kur e përshkruajmë tregimin duhet të jemi përmbajtjesor, të flasim me argumente, dokumente të shkruara dhe rezultate faktike. Fatmirësisht e drejta është me popullin dhe shtetin tonë, dhe këtë duhet ta dëshmojmë. Për ta arritur këtë duhet seriozitet e profesionalizëm dhe se puna ekipore është çelësi i saj. Ju siguroj që këtë çasje e kemi pasur gjatë gjithë vizitës dhe në secilin takim.

2. Kosova është e bekuar me miqësinë me SHBA-në. Duhet ta ruajmë, ta nderojmë dhe kultivojmë atë. Miqësia me SHBA-në është dhe do të mbetet e shenjtë për Kosovën dhe popullin e saj. Këtë miqësi e mundësoi Diaspora shqiptare në Amerikë që nuk kurseu asgjë për të ngritur çështjen kombëtare. Aferim të gjithëve, se pa ju kurrë Kosova nuk do të ishte këtu.

Zoti e bekoft miqësinë e Kosovës me SHBA-të.