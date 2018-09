Hoti në degën e LDK-së Gjermani, thotë se ata janë qeverisja e ardhshme

Shefi i Grupit Parlamentar të LDK-së, Avdullah Hoti, duket i bindur se së shpejti do të ketë zgjedhje parlamentare në Kosovë. Ai ka qëndruar sot së bashku me bashkëpartiakët e tij Muharrem Svarqa dhe Anton Quni në Hanover të Gjermanisë ku ka takuar kryesinë e degës së LDK-së atje. Derisa në takim thotë të ketë folur për ato që do të punojnë së bashku në “qeverinë e ardhshme”.

“Ne do të jemi së bashku për të organizuar aktivitetin tonë tek bashkatdhetarët tanë në Gjermani, ku është i vendosur numri më i madh i mërgimtarëve. Në qeverinë e ardhshme do të punojmë ngushtë me këta veprimtarë për të dëgjuar me kujdes kërkesat e tyre për të lehtësuar udhëtimin e tyre në Kosovë dhe për të promovuar investimet e tyre në vendlindje. Do të punojmë shumë për të ndihmuar arsimin dhe kulturën shqiptare në Gjermani, në këtë vend mik”, ka shkruar Hoti në Facebook.

Ai po ashtu tha se kanë biseduar me veprimtarët që të ndihmojnë partneritetin mes LDK-së dhe CDU-së, partisë së Angela Merkel.

“Gjenerata e tretë e mërgimtarëve tanë në Gjermani dhe në vendet e tjera do të jete burim i kuadrove të ekspertëve për qeverinë e ardhshme të Kosovës”, ka shkruar Hoti.