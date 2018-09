Minatorë të Trepçës në protestën kundër korrigjimit të kufijve

Punëtorët e minierës së Trepçës në Mitrovicë i janë bashkuar protestës së Lëvizjes Vetëvendosje sot, kundër idesë së korrigjimit të territorit me Serbinë.

Aktivistja e Lëvizjes Vetëvendosje, Nora Fetoshi ka postuar një fotografi ku shihen punëtorët me flamuj të Trepçës dhe flamuj kombëtarë duke marshuar drejt Prishtinës.

Prishtina mbushet me protestues

13:45 Prishtina tashmë ka nisur të mbushet me qytetarë nga qytete të ndryshme të Kosovës.

Rrugët duken të mbushura përplot, ndërsa protesta pritet të fillojë në orën 14:00, e cila nisë në oborrin e bibliotekës Kombëtare.

12:24 Sheshi para protestës

Lëvizja Vetëvendosje tanimë ka bërë të gjitha përgatitjet në sheshin “Skënderbeu”, ku ka vendosur edhe binën prej ku do t’i drejtohen protestuesve.

Aty aktualisht janë parë edhe një numër i vogël i policëve.

Protesta nis në orën 14:00, nga Biblioteka Kombëtare për të vazhduar drejt sheshit.

Siç ka njoftuar Lëvizja Vetëvendosje, protesta do të jetë paqësore e madje do të përcillet edhe me muzikë.

11:21 Protestuesit e parë nisen drejt Prishtinës

Tashmë janë nisur protestuesit e parë nga pesë qytete të ndryshme të Kosovës, drejt Prishtinës, ku Lëvizja Vetëvendosje ka organizuar protestën kundër korrigjimit të kufijve.

Të parët që janë nisur rreth orës 11:00, janë protestuesit nga Dardana, Deçani, Juniku, Peja dhe Sharri.

Pas tyre, në orën 11:30, prite të nisen protestuesit nga Vitia, Istogu, Prizreni dhe Skënderaj. Kurse, në orën 12:00, VV ka organizuar transport për protestuesit nga Podujeva, Drenasi, Gjakova, Gjilani, Hani i Elezit, Kaçaniku, Obiliqi, Klina, Mitrovica, Rahoveci, Shtërpca dhe Suhareka.

Protestuesit nga Shtimja, Vushtrria, Fushë Kosova, Ferizaj dhe Malisheva, do të nisen në orën 12:30, për në Prishtinë. Ndërsa, ata nga Artana dhe Lipjani në orën 13:00.

10:32 Orari i nisjeve nga qytetet tjera për protestën e LV-së në Prishtinë

Protesta e sotme e 29 shtatorit, është thirrur nën organizimin e Lëvizjes Vetëvendosje.

Qëllimi i protestës sipas organizatorëve është shfaqja e kundërshtimit ndaj idesë së presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi për korrigjimin e kufijve me Serbinë.

Për ditë me radhë, LV-ja ka publikuar video promocionale dhe ka bërë tubime ku ftoi qytetarët dhe aktivistët në protestë kundër idesë së presidentit Hashim Thaçi për korrigjim të kufijve që sipas tyre nënkupton edhe shkëmbim territoresh.

Autobusë falas për aktivistë dhe qytetarët që dëshirojnë t’i bashkohen protestës janë organizuar nga LV-ja me nisje nga secila komunë e Kosovës.

“Të shtunën, me 29 shtator, prej orës 14:00, së bashku do të protestojmë paqësisht e qytetarisht në Prishtinë kundër pazareve me Serbinë, për sovranitetin e vendit”, thuhej në njoftimin e Lëvizjes Vetëvendosje.

Kësaj proteste i janë bashkuar edhe përfaqësues nga partitë tjera opozitare, e fundit ishte Vjosa Osmani nga LDK-ja.