Ulje temperaturash në bregdetin shqiptar

Sipas Shërbimit Meteorologjik Ushtarak, moti sot në Shqipëri parashikohet fillimisht i kthjellët dhe me shtim gradual të vranësirave, deri të dendura, duke nisur nga zona e Jugut, për t’u shtrirë edhe në pjesën tjetër të territorit.

Reshje shiu me intensitet të ulët në zonën e Jugut prej orëve të pasdites deri në ato të mbrëmjes vonë. Era me drejtim Verilindje-Veriperëndim 2-18m/s. Erë me rrahje përgjatë vijës bregdetare. Deti i forcës 3-4 ballë, me lartësi vale 1.8-2.2 metra.

Temperaturat parashikohen:

Shkodër 11/24 diell re

Kukës 11/22 diell re

Lezhë 15/25 diell re

Dibër 6/22 diell re

Durrës 12/26 diell re

Tiranë 12/26 diell re

Elbasan 11/24 diell re

Berat 10/25 diell re

Vlorë 15/25 diell re

Korçë 8/18 diell re shi

Gjirokastër 10/24 diell re shi

Sarandë 10/25 diell re shi.