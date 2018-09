Hoti: S’ka punë me të cilën Ahmeti do të mbahet mend për qeverisjen në Prishtinë

21:09 - Qeverisja e Shpend Ahmetit në Prishtinë për Avdullah Hotin është e padukshme pasi, sipas tij, sidomos në mandatin e dytë, nuk mund të vërehet se “Prishtina ka zot shtëpie”.

Ish-nënkryetari i kryeqytetit në Rubikon të KTV-së ka thënë se kryetari aktual nuk ka asnjë projekt të madh me të cilin mund të mbahet mend.

Ai përmendi aktivitetin e Ahmetit në Facebook, për çka tha se në mandatin e parë kishte “entuziazëm të Facebookut” mirëpo tash nuk e ka as atë.

“Nuk ka asnjë projekt madhor me të cilin do të mbahet mend Shpend Ahmeti në Prishtinë. Janë projektet të cilat kanë qenë prej Isa Mustafës, rruga B dhe C, hekurudha, rrethi të spitali”, ka thënë ai. “Asnjëherë qyteti nuk ka qenë më i papastër se tash. As parkingjet nuk janë bërë, ka pasur premtime të mëdha për parkingje nëntokësore. Ka pasur njëfarë entuziazmi të Facebookut, i cili u zhduk ndërsa tash nuk e ka fare”, shtoi tutje Hoti. “Nuk vërej gjatë këtij mandati që Prishtina ka zot shtëpie”.

Përplasja Haziri – Osmani nuk e dëmton LDK-në, sipas Hotit

20:53 - Sipas Shefit të Grupit Parlamentar të LDK-së, Avdullah Hoti, përplasja mes nënkryetarit të kësaj partie Lutfi Haziri dhe deputetes Vjosa Osmani, nuk e dëmton partinë.

Ideja për korrigjim kufijsh kishte përplasur dy emrat e njohur të LDK-së, përplasje që kaloi edhe në fyerje personale. Megjithatë, sipas Hotit, këto nuk janë të dëmshme.

“Ka qenë gjuhë jo e ashpër, por e papërshtatshme. Megjithatë nuk e dëmton LDK-në. Aty ka liri për shprehje”, ka thënë Hoti, duke shtuar se më mirë një debat i tillë do të ishte po të bëhej brenda strukturave të partisë.

Hoti ka komentuar edhe pjesëmarrjen e deputetes Teuta Rugovës në seancën e thirrur nga pozita, përkundër qëndrimit të partisë së saj. Ai ka thënë se kjo është sjellje e pajustifikueshme, por si parti s’kërkojnë llogari prej saj.

“Sjellja e saj është e pajustifikueshme, ajo është deputete e LDK-së, në një vend të respektuar dhe është votuar nga elektorati edhe për shkak të atributeve të saj, por edhe për shkak të familjes dhe respektit që është për familjen e saj”, ka thënë Hoti. “Ne nuk jemi parti centraliste që kërkojmë llogari pse vepron në një mënyrë të caktuar deputeti”.

Hoti s’është pishman që i quajti “bandë kriminale” krerët e shtetit

20:25 - Avdullah Hoti, shef i Grupit Parlamentar të LDK-së, ka thënë se presidenti Hashim Thaçi mund t’i shpalosë qëndrimet për korrigjim kufijsh si zgjidhje të çështjes me Serbinë vetëm në konferenca për media.

Ditën kur dështuan të mbahen dy seanca të jashtëzakonshme, një e thirrur nga koalicioni qeveritar dhe tjetra e thirrur nga opozita, Avdullah Hoti i kishte quajtur “banda kriminale” krerët e qeverisë.

Hoti edhe sonte nuk është pishman për deklaratën që bëri.

Sipas tij, nëse shihen veprimet dhe situatat nëpër të cilat ka kaluar ky koalicion është e pamundur të quhen ndryshe.

“Sjelljet që kanë pas gjatë atyre ditëve, kryetari i Kuvendit, kryeministri dhe disa zyrtarë të tjerë duke i fyer me epitete nga më të ndryshmet opozitën, mua personalisht, kryetarin Isa Mustafa. Ata thirrën një seancë para seancës tonë dhe dështoi. Sot e kësaj dite seanca nuk është duke u mbajtur”, ka thënë Hoti. “Nëse shkojmë pak në histori të këtij koalicioni dhe nëse i shohim disa veprime e ki vështirë me ardh në përfundime tjera”.

Shefi i GP të LDK-së thotë se gjatë këtij legjislacioni është përballur me cilësime nga më të ndryshmet duke filluar prej kryeministrit dhe duke vazhduar me kryetarin e Kuvendit.

Hoti thotë se ndryshimi i VV-së e mundësoi bashkëpunimin opozitar

Lidhja Demokratike e Kosovës është e vendosur që në këtë moment politik mos të marrë pjesë në protestën e organizuar nga Vetëvendosje me 29 shtator ndonëse shefi i GP të LDK-së, Avdullah Hoti thotë se ka mjaft arsye për të protestuar.

Në një intervistë për Rubikon të KTV-së, Hoti tha se votuesit e LDK-së mund t’i bashkohen protestës mirëpo ata si parti nuk do t’u bëjnë thirrje.

“Në këtë moment ne kemi menduar që është më mirë të ulemi dhe të punojmë për një projekt afatgjatë”, ka thënë ai.

Hoti foli për bashkëpunimin me partnerin tjetër opozitar, Lëvizjen Vetëvendosje, për çka tha se ndryshimi i Vetëvendosjes bëri që LDK të jetë e hapur për bashkëpunim.

“Lëvizja Vetëvendosje ka ndryshuar goxha shumë me format e të bërit politikë dhe kjo është pozitive edhe për ta, edhe për skenën politike në Kosovë dhe është hapur një derë e bashkëpunimit me ta”, ka thënë ai.

“Kjo platformë që do ta nxjerrim do të ketë përmbajtje të padëgjuar më parë sepse Lidhja Demokratike nuk është parti e re. Nuk besoj që jemi vonë”, shtoi tutje ai