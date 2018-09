Shefja e Politikës së Jashtme të Bashkimit Evropian, Federica Mogherini, bisedoi në New York me udhëheqësit e Ballkanit Perëndimor.

Zëdhënësja e saj, Maja Kocijançiç, tha përmes një postimi në Twitter se Mogherini ka qenë nikoqire e një tubimi joformal të liderëve të Ballkanit Perëndimor, ku është biseduar për situatën në rajon, bashkëpunimin rajonal dhe punën për integrimin evropian.

Në New York po zhvillon punimet Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara.

