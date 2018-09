Mot i ndryshueshëm në bregdetin shqiptar

Sipas Shërbimit Meteorologjik Ushtarak, moti për ditën e sotme në Shqipëri parashikohet me kthjellime dhe në mesditë me shtim të vranësirave në pjesën veriore dhe jugore të vendit.

Era do të fryjë me drejtim veriperëndim-verilindje me shpejtësi 5-20 m/s. Erë me rrahje në bregdet. Deti parashikohet i forcës 5 ballë, me lartësi vale 2.8-3.2 metra.

Temperaturat parashikohen:

Shkodër 10/24 re diell

Kukës 5/19 re diell

Lezhë 10/23 re diell

Dibër 0/19 re diell

Durrës 11/26 diell

Tiranë 10/26 diell

Elbasan 8/24 diell

Berat 5/25 diell

Vlorë 10/23 diell

Korçë 4/13 re diell

Gjirokastër 10/21 re diell

Sarandë 10/22 re diell.