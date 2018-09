Takimi i Thaçit me Trumpin, vetëm sa për një foto

Delegacion i gjerë i Kosovës po qëndron në New York, aty ku po zhvillohen punimet e Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së, raporton KTV.

Presidenti Thaçi është fotografuar me presidentin amerikan, Por, duket se takimi që e kishte paralajmëruar presidenti prej ditësh ka zgjatur vetëm sa për një foto.

Ai ka takuar edhe sekretarin amerikan të shtetit për Evropë dhe Euroazi, Wess Mitchell, me të cilin tha se ka diskutuar për procesin e transformimit të FSK-së në ushtri dhe për fazën e fundit të dialogut.

Në të gjitha takimet, presidenti e kryeministri ishin thuajse bashkë, ani pse me vete kishin dy agjenda.

Vrapimi ministrit Pacolli për një foto me presidentin amerikan, skandali me kryeministren serbe, Brnabiq, dhe me “takimin” me zyrtarët e shtetit nga Maroko, pritet ta ballafaqojnë me Komisionin për Punë të Jashtme sapo vizita e tij në Amerikë të përfundojë.

Kryetarja e komisionit, Vjosa Osmani, i ka thënë KTV-së se do ta thërrasin për raportim ministrin Pacolli.

Analisti Imer Mushkolaj thotë se Behgjet Pacolli më shumë po sillet si biznesmen sesa si politikan.